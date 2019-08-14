Дожди будут способствовать формированию урожая поздних сельхозкультур - Белгидромет

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ожидаемые в ближайшее время дожди будут способствовать формированию урожая поздних сельскохозяйственных культур, но при этом осложнят проведение уборочных работ, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Влагообеспеченность кукурузы, картофеля, корнеплодов и трав на большей территории Беларуси хорошая в связи с прошедшими дождями. В ряде районов Витебской и на севере Могилевской областей влагозапасы в почве остаются повышенными. Длительный избыток влаги создает предпосылки для развития болезней на картофельных посадках.

Сильные дожди увеличили площади переувлажненных земель в северо-восточной части страны. В районах с переувлажнением почвы затруднено проведение уборки зерновых колосовых культур, теребление льна, заготовка кормов. При этом из-за неравномерного распределения осадков преимущественно в юго-западной части Беларуси отмечается недостаток почвенной влаги, а в ряде районов Гродненской области запасы продуктивной влаги оставались низкие. На таких площадях агрометеорологическая обстановка для формирования урожая поздних сельскохозяйственных культур складывается довольно сложная.

"Ожидаемые в ближайшее время кратковременные дожди, в отдельные дни местами сильные, пополнят влагозапасы в почве практически повсеместно. Влагообеспеченность поздних культур в западных и юго-западных районах страны улучшится. Вместе с тем дожди осложнят проведение уборочных работ, на площадях с переувлажнением будет затруднена обработка почвы под озимый сев", - сказали в Белгидромете.-0-