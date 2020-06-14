Дожди, грозы и до +26°С ожидаются в Беларуси 15 июня

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди, грозы и до 29 градусов тепла ожидаются в Беларуси 15 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, в отдельных районах прогнозируются грозы и сильные дожди. Ветер будет переменных направлений умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит от 10 до 15 тепла, по востоку страны плюс 16-19 градусов. Днем будет от 19 до 25 градусов выше нуля, в восточных районах - до плюс 26-29.-0-

Прогноз погоды на неделю