Дожди и +23°С будет в Беларуси 25 мая

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и до 23 градусов тепла ожидается в Беларуси 25 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник ночью ожидается переменная облачность, днем она увеличится. Ночью будет преимущественно без осадков. Утром по крайнему западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, местами - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, по юго-западу - до плюс 13. Днем будет 17-23 тепла.-0-

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