Дожди и до +12°С ожидается в Беларуси 3 ноября

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2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и до 12 градусов тепла ожидается в Беларуси 3 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет преобладать облачная погода. Временами будут идти дожди. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется юго-восточный, днем с переходом на юго-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 12 м/с.
Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов выше нуля, днем - 6-12 градусов тепла.-0-
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