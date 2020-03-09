Дожди и до +12°С ожидается в Беларуси 10 марта

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и до 12 градусов тепла ожидается в Беларуси 10 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью кратковременные осадки пройдут на большей части территории страны, днем - в отдельных районах. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Ветер прогнозируется юго-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, по западу при прояснениях - от нуля до минус 2. Днем будет 6-12 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь