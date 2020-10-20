Дожди и до +13°С ожидается в Беларуси 21 октября

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и до 13 градусов тепла ожидается в Беларуси 21 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем во многих районах пройдут дожди. Ночью местами туман. Ветер ожидается южный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов тепла, при прояснениях - от нуля до минус 1. Днем будет 6-11 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 13.-0-

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