Дожди и до +14°С ожидается в Беларуси 16 октября

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и до 14 градусов тепла ожидается в Беларуси 16 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно, днем - с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории страны, днем местами пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 5-10 м/с, ночью и утром с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, днем - 8-14 тепла.-0-

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