Дожди и до +14°С ожидается в Беларуси 7 марта

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6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и до 14 градусов тепла ожидается в Беларуси 7 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут дожди. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла, при прояснениях от нуля до минус 2. Днем будет 6-12 градусов выше нуля, по юго-востоку - до плюс 14.-0-