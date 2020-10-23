Дожди и до +15°С ожидается в Беларуси 24 октября

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и до 15 градусов тепла ожидается в Беларуси 24 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по юго-западной половине, утром и днем на большей части территории страны пройдут дожди. Ночью

и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется переменных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до плюс 9-15 градусов.-0-