Дожди и до +15°С ожидается в Беларуси 3 марта

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2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и до 15 градусов тепла ожидается в Беларуси 3 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории страны пройдут дожди, днем по северу - небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется южный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5, днем - от плюс 5 по северу до 15 градусов тепла по югу страны.-0-