Дожди и до +15°С ожидается в Беларуси 4 ноября

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и до 15 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северу, днем на большей части территории страны пройдут дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный 4-9 м/с, днем с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, днем - 9-15 градусов тепла.-0-

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