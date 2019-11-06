Дожди и до +15°С ожидается в Беларуси в предстоящие выходные

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и до 15 градусов тепла ожидается в Беларуси в большие выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На этой неделе в Беларуси установилась аномально теплая погода. В большие выходные температура воздуха также будет выше климатической нормы", - сказали в Белгидромете.

В четверг, 7 ноября, местами пройдут кратковременные дожди, ночью и утром по северу страны возможен мокрый снег. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью будет 2-8 градусов выше нуля, днем - 7-13 градусов тепла.

В пятницу, 8 ноября, в ночные и утренние часы местами в южных и центральных районах страны пройдут кратковременные дожди, днем будет преимущественно без осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов тепла, при прояснениях - до минус 2 градусов. Днем будет 7-13 градусов тепла.

В субботу, 9 ноября, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, по северо-востоку при прояснениях - до минус 2, по югу будет плюс 8-9 градусов. Днем ожидается 6-12 градусов тепла, в южных районах - плюс 13-15 градусов.

В воскресенье, 10 ноября, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах сгустится туман. Температура воздуха ночью составит 4-11 градусов выше нуля, днем - 9-15 градусов тепла.

В понедельник, 11 ноября, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 4-11 градусов выше нуля. Днем будет 5-12 градусов тепла, по юго-востоку - до плюс 14 градусов.-0-

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