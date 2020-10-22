Дожди и до +15°С ожидается в Беларуси в выходные

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и до 15 градусов тепла ожидается в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Активные циклоны с Северной Атлантики, смещаясь в восточном направлении, перекрыли доступ арктическому воздуху в южные широты. Установившиеся южные, юго-западные ветры стали поставлять аномально теплый воздух", - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 23 октября, погоду в Беларуси продолжат определять теплые воздушные массы, поступающие с территории Западной Европы. Днем по северной части страны скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачность с прояснениями. Ночью будет преимущественно без осадков, днем по северу пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный порывистый, ночью по северу в отдельных районах - сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, днем - 13-18 градусов тепла. Такой температурный фон будет на 4-9 градусов выше климатической нормы.

В субботу, 24 октября, погоду в Беларуси обусловит фронтальная система, смещающаяся с территории Западной Европы, будет преобладать облачность. На большей части страны пройдут дожди. В отдельных районах ожидается туман. Ветер прогнозируется переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, днем - плюс 8-15.

В воскресенье, 25 октября, в ночные часы Беларусь еще останется под влиянием фронтальной системы, перемещающейся в восточном направлении. На большей части Гомельской и Могилевской областей и местами в других регионах страны пройдут кратковременные дожди. Днем атмосферное давление вырастет, дожди прекратятся. Местами будут сгущаться туманы. Ветер прогнозируется западный, юго-западный слабый с усилением до умеренного. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля, днем - плюс 8-15.

С понедельника по среду, 26-28 октября, погоду в стране будет определять теплая периферия антициклона с центром над Средней Волгой. В основном обойдется без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах будут сгущаться туманы. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный умеренный. Преобладающий температурный фон ночью составит 2-9 градусов выше нуля. В середине дня будет 8-15 градусов тепла, по юго-западу - на пару градусов теплее.

По предварительным прогнозам синоптиков, в последних числах октября сохранится теплая погода.-0-