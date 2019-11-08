Дожди и до +15°С ожидаются в Беларуси 9 ноября

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди, туман и до 15 градусов тепла ожидаются в Беларуси 9 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно, днем по юго-западу с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Местами возможен туман. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный умеренный, по востоку порывистый.

Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля. Днем будет 7-13 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 15.-0-

Прогноз погоды на неделю