Дожди и до +17°С ожидается по югу Беларуси 30 апреля

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и до 17 градусов тепла ожидается по югу Беларуси 30 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Преимущественно по южной части страны пройдут дожди, местами по югу возможны грозы. Ветер прогнозируется северо-восточный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 по северу до плюс 11 градусов по югу. Днем будет 7-13 градусов тепла, в юго-восточных районах - плюс 14-17 градусов.-0-

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