Дожди и до +22°С ожидаются в Беларуси 3 мая

Фото из архива
2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и до 22 градусов тепла ожидаются в Беларуси 3 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно с прояснениями. В отдельных районах республики прогнозируются сильные дожди, грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, днем будет от 16 до 22 градусов тепла.-0-