Дожди и до +23°С ожидается в Беларуси 5 мая

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди, грозы и до 23 градусов тепла ожидается в Беларуси 5 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, в некоторых районах сильные. Днем местами по юго-востоку ожидаются грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный с переходом на северный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, по Гомельской области - плюс 9-10. Днем будет 10-16 градусов тепла, по юго-востоку - плюс 17-23.-0-
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