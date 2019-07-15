Дожди и до +25°С ожидается 16 июля в Беларуси

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и до 25 градусов тепла ожидается 16 июля в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность. Ночью местами по Гомельской и Могилевской областям, а днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер неустойчивый 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 7 до 13 градусов, днем - от 19 до 25 выше нуля.-0-

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