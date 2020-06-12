Дожди и до +29°С ожидается в Беларуси 13 июня

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и до 29 градусов тепла ожидается в Беларуси 13 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогнозируются грозы. Ветер будет северо-восточный 5-10 м/с, порывами до 14 м/с, днем в отдельных районах - 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 14-20 градусов. Днем будет от 18 до 24 градусов тепла, по югу - 25-29 градусов.-0-

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