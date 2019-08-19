Дожди и до +31°С ожидается в Беларуси на текущей неделе

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и до 31 градуса жары ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Область повышенного атмосферного давления, так порадовавшая нас в прошедшие выходные хорошей погодой, уступает место фронтальному разделу с юго-запада Европы", - сказали в Белгидромете.

Во вторник, 20 августа, под влиянием атмосферного фронта будет облачно с прояснениями. Ночью по северо-западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, грозы. Местами возможны сильные ливни. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется южный, днем с переходом на северный 4-9 м/с, при грозах порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов выше нуля, по юго-западу - до плюс 21 градуса. Днем будет 22-28 градусов тепла, по юго-востоку - плюс 29-31.

В среду, 21 августа, под влиянием малоподвижного, контрастного и активного атмосферного фронта будет много облаков. Ночью местами, днем во многих регионах Беларуси пройдут кратковременные дожди, кое-где с грозами. В дневные часы по северо-западу в отдельных районах ожидаются сильные дожди. Ветер прогнозируется переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 12-19 градусов выше нуля, днем - от 18 градусов тепла по северо-западу до плюс 31 градуса по юго-востоку страны.

Во второй половине недели рост атмосферного давления оттеснит фронтальный раздел на восток за пределы Беларуси. Поэтому в четверг, 22 августа, ожидается переменная облачность. Ночью местами, а днем только по юго-востоку страны, пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в низинах и вблизи водоемов возможен туман. Ветер прогнозируется северный умеренный. Температура воздуха ночью составит 11-18 градусов выше нуля. Днем будет 18-24 градуса тепла, по крайнему юго-востоку Гомельской области - плюс 25-29 градусов.

"В пятницу и предстоящие выходные, 23-25 августа, под защитой антициклона белорусов ожидает вполне комфортная летняя погода, только в утренние часы будет довольно свежо", - отметили в Белгидромете. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, местами будет до плюс 5-7 градусов, днем - 20-26 градусов тепла. Ночью и утром местами возможен туман. Будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется слабый.-0-

Прогноз погоды на неделю