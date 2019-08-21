21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются по востоку Беларуси 22 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг прогнозируется переменная облачность. Ночью и утром преимущественно по восточной части страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Днем будет в основном без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ветер северный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, по юго-востоку - плюс 16-18. Днем будет 19-25 градусов тепла.-0-

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