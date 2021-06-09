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9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 10 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг будет переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ветер прогнозируется северный 5-10 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, днем - 21-27 градусов тепла.-0-