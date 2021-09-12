12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 13 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется западный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля, местами - плюс 7-9. Днем будет 18-24 градуса тепла.-0-

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