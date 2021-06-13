13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 14 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет переменная облачность. Ночью на большей части территории страны, днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Днем местами возможны грозы. Ветер будет северный умеренный до порывистого.

Температура воздуха в ночные часы составит плюс 8-14 градусов. Днем воздух прогреется до 18-24 градусов, по юго-востоку - до плюс 25-27 градусов.-0-

Прогноз погоды на неделю