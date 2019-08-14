Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 15 августа

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди, грозы и до 22 градусов тепла ожидается в Беларуси 15 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно, днем - с прояснениями. Ночью на большей части территории пройдут дожди, местами грозы и сильные дожди. Днем будет преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку страны кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах Беларуси ожидается туман. Ветер прогнозируется северо-западный 5-10 м/с, ночью с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, днем - 16-22 градуса тепла.-0-

Смотрите подробный прогноз погоды для вашего города