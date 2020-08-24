24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 25 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью будет преимущественно без осадков. Утром по юго-западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди, местами грозы. Ночью и утром в некоторых районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем будет 21-27 градусов тепла.-0-

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