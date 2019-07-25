Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 26 июля

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и до 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 26 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В предстоящие сутки будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер ночью переменных направлений, днем северо-восточный, восточный 3-8 м/с, днем при грозах порывы усилятся до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 12-17, днем - 21-26 градусов.-0-
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