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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 27 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет облачно с прояснениями. Местами, а по северо-востоку на большей части территории страны пройдут дожди. В отдельных районах Витебской и Могилевской областей ожидаются сильные дожди. Днем местами прогремят грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах республики прогнозируется туман. Ветер будет неустойчивый слабый.
Температура воздуха ночью составит плюс 8-14, местами плюс 5-7 градусов. Днем будет 16-22 тепла.-0-
В пятницу будет облачно с прояснениями. Местами, а по северо-востоку на большей части территории страны пройдут дожди. В отдельных районах Витебской и Могилевской областей ожидаются сильные дожди. Днем местами прогремят грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах республики прогнозируется туман. Ветер будет неустойчивый слабый.
Температура воздуха ночью составит плюс 8-14, местами плюс 5-7 градусов. Днем будет 16-22 тепла.-0-