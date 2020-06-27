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27 июня 2020, 12:16

Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 28 июня

Река Ипуть в Добруше. Фото из архива
Река Ипуть в Добруше. Фото из архива

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 28 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Днем в отдельных районах ожидаются сильные дожди. Ветер прогнозируется ночью южный, днем с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов выше нуля, днем будет 23-29 градусов тепла.-0-

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