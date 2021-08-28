28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 29 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет преобладать облачная погода. Ночью преимущественно по северу, утром и днем на большей части территории страны пройдут дожди, местами грозы. В дневные часы в отдельных районах ожидаются сильные дожди. В ночные и утренние часы местами возможен туман. Ветер прогнозируется переменных направлений умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля. Днем будет 15-21 градус тепла, по юго-востоку - до плюс 25.-0-