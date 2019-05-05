5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 6 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В предстоящие сутки будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, в отдельных районах сильные. Местами по востоку страны ожидаются грозы. Ветер прогнозируется переменных направлений умеренный, днем при грозах порывистый.
Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов выше нуля, по востоку - 8-13. Днем будет 7-12 градусов, по востоку - 13-18, в Гомельской и Могилевской областях воздух прогреется до 21 градуса.-0-
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