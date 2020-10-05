5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 6 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, днем местами по востоку сильные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется южный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, днем - 15-20 градусов тепла.-0-

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