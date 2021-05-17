17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В течение недели погодные условия Беларуси будут находиться под преобладающим влиянием атмосферных фронтов, поэтому дожди продолжатся, в отдельные дни местами по стране ожидаются сильные дожди, грозы и усиление ветра до сильного порывистого. Во влажном воздухе в ночные и утренние часы не исключены туманы", - отметили синоптики.

Во вторник, 18 мая, на большей части территории страны пройдут дожди, в ночные и утренние часы местами ожидаются сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами будет сгущаться туман. Ветер будет переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные часы будет плюс 10-16 градусов, днем - плюс 15-21, по востоку до 23 градусов тепла.

В среду, 19 мая, на большей части территории Беларуси пройдут дожди, местами грозы. Ветер будет северо-западный умеренный, днем порывистый. Ночью температура воздуха составит 8-14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 12-19 градусов, по востоку местами до плюс 22.

В четверг, 20 мая, также ожидаются дожди, местами грозы. Ветер прогнозируется северо-западный умеренный, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью будет плюс 7-13 градусов, днем - плюс 10-17.

В пятницу, 21 мая, ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах сильные дожди. Днем возможны грозы. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от плюс 4 до плюс 10 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 11-18 градусов.

В субботу, 22 мая, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, днем местами грозы. Температура воздуха ночью будет плюс 2-8, по юго-западу до плюс 10 градусов, днем - плюс 14-21.

В воскресенье, 23 мая, во многих районах страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночная температура воздуха составит плюс 6-12 градусов, дневная - плюс 13-20 градусов.-0-

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