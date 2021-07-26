26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси на этой неделе, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В Беларусь пришел очередной период жаркой погоды, который ожидается менее интенсивным и продолжительным, чем первый и второй. Первая волна, наблюдавшаяся с 18 до 26 июня, оказалась самой сильной в этом году - в ряде дней максимумы температуры на большей части территории страны достигали отметок плюс 35 градусов и выше, а максимальная температура воздуха в этот период составила плюс 37,1, что и стало новым рекордом для июня. Второй период жары наблюдался в июле и оказался более продолжительным (11 дней), но менее интенсивным. Максимальная температура в этот период была плюс 35,5 градуса", - рассказали синоптики.

Во вторник, 27 июля, через Беларусь будет смещаться атмосферный фронт, который обусловит ночью по западу, утром и днем на большей части территории страны кратковременные дожди, грозы. Местами ожидаются сильные ливни. Днем в отдельных районах возможен град. Ветер будет юго-восточный умеренный, при грозах порывистый, в дневные часы в отдельных районах шквалистое усиление 15-20 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит плюс 15-21 градус, в дневные - 27-33 градуса.

В среду, 28 июля, фронтальный раздел продолжит смещаться по территории страны. На большей части Беларуси ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди, местами грозы. Ветер будет юго-восточный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 23-29, в отдельный районах плюс 30-31.

Как отметили в Белгидромете, в дальнейшем погодные условия на территории Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса.

В четверг, 29 июля, местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер будет западный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит плюс 13-20 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 24-30 градусов, по юго-востоку до 32 градусов.

В пятницу, 30 июля, местами по стране также прогнозируются кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью будет 14-19 тепла, днем - 25-32, по северо-западу - 22-24 градуса.

В выходные дни температурный фон вернется к своей климатической норме, вместе с тем без локальных грозовых дождей не обойдется.-0-

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