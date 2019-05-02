2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в выходные. По югу страны будет до 22 градусов тепла, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Начало мая в этом году выдалось не слишком щедрым на тепло, зато в Беларусь придут долгожданные дожди. Наиболее существенные осадки ожидаются в первый день больших выходных. В ближайшие дни территория Беларуси будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, ожидается неустойчивая погода с температурным фоном немного ниже климатической нормы", - сказали в Белгидромете.

В пятницу погоду в Беларуси будет определять атмосферный фронт. Местами пройдут кратковременные дожди, утром и днем с порывистым ветром, днем по юго-востоку возможны грозы. Температура воздуха ночью в основном составит 3-8 градусов выше нуля, местами понизится до плюс 1-2. Днем будет 11-17 градусов тепла, по юго-востоку воздух прогреется до плюс 20.

В субботу, 4 мая, Беларусь окажется под влиянием прохладной неустойчивой воздушной массы. Ночью по юго-востоку, утром и днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов выше нуля, в некоторых районах ожидаются заморозки до нуля - минус 2. Днем будет 11-17 градусов тепла, по юго-востоку - до плюс 19.

Погодные условия в воскресенье будут определять атмосферные фронты. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории Беларуси пройдут дожди, днем местами по юго-востоку грозы, которые будут сопровождаться порывистым ветром. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, по югу - плюс 9-10. Днем будет 7-14 градусов тепла, по юго-востоку - плюс 15-22.

В понедельник, 6 мая, атмосферный фронт обусловит на большей части территории кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов выше нуля. Днем будет 8-14 градусов тепла, местами - до плюс 17.

Во вторник преимущественно по восточной части пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, по востоку Беларуси - плюс 8-9, в западных районах местами ожидаются заморозки до нуля - минус 2. Днем в основном будет 8-15 градусов тепла, лишь по юго-западу страны воздух прогреется до плюс 17.-0-

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