30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в выходные, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Прошедшей ночью территория Беларуси оказалась под влиянием атмосферных фронтов от циклона, смещающегося с Западной Европы на европейскую территорию России вблизи наших северных границ, которые обусловили на большей части страны дожди. Сегодня днем фронтальные разделы продолжат свой путь на восток, поэтому дожди будут продолжаться. Местами, а по Гомельской и Могилевской областям на большей части территории прогремят грозы", - рассказали в Белгидромете.

В субботу, 1 мая, ожидается распространение области повышенного атмосферного давления, лишь ночью по востоку, а днем по юго-западу страны скажется влияние атмосферных фронтов. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью по востоку, а днем по юго-западу республики местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью составит от нуля по северу до плюс 8 градусов по югу. Днем будет 11-17 градусов тепла.

В воскресенье, 2 мая, территория Беларуси окажется под влиянием атмосферных фронтов, связанных с южным циклоном, смещающимся с севера Италии на юго-восток Польши. Поэтому на большей части республики пройдут кратковременные дожди. Днем местами, в основном по юго-западу страны, ожидаются грозы, сильные дожди и усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 1 по северу до плюс 10 градусов по югу республики. Днем будет плюс 9-15, в юго-восточных районах 16-20 градусов тепла.

Наиболее неблагоприятные погодные условия ожидаются в понедельник, 3 мая, и будут связаны со смещением через территорию Беларуси активного южного циклона. На большей части страны ожидаются дожди. Ночью во многих районах, а днем местами по северу республики дожди будут продолжительными и сильными. На большей части территории ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит от плюс 2 по западу до плюс 11 градусов по юго-востоку. Днем будет плюс 6-12, в юго-восточных районах до 14 градусов тепла.

Во вторник, 4 мая, циклон отойдет на территорию России и Беларусь окажется в его холодной тыловой части. Местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью по северо-востоку ожидается мокрый снег и усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 5, при прояснениях до минус 2 градусов. Днем будет 7-13 градусов тепла.

В середине недели ветры вновь поменяют направление на юго-западные. Температурный фон, начиная с южных районов, будет повышаться. Но дожди не прекратятся.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь