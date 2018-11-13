13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси 14 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет преобладать облачная погода. Местами осадки будут сильными, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. По востоку в некоторых районах возможно налипание мокрого снега. Ветер будет южный, днем с переходом на северо-западный 4-9 м/с, ночью и утром порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, по западу - 3-7 градусов выше нуля. Днем будет от минус 2 по востоку до плюс 9 градусов по западу.-0-

Прогноз погоды на неделю