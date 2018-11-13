13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси 14 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет преобладать облачная погода. Местами осадки будут сильными, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. По востоку в некоторых районах возможно налипание мокрого снега. Ветер будет южный, днем с переходом на северо-западный 4-9 м/с, ночью и утром порывы достигнут 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, по западу - 3-7 градусов выше нуля. Днем будет от минус 2 по востоку до плюс 9 градусов по западу.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4102 BYN
|2.408 BYN
|2.413 BYN
|USD
|2.1449 BYN
|2.144 BYN
|2.147 BYN
|RUB
|3.169 BYN
|3.164 BYN
|3.178 BYN