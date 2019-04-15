Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 16 апреля

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди, порывистый ветер и до 15 градусов тепла ожидается в Беларуси 16 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди, ночью возможен мокрый снег. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный 4-9 м/с, днем с порывами до 12-14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 5, по западу страны - 1-3 градуса мороза. Днем будет 9-15 тепла, по юго-западу Брестской области - плюс 6-8.-0-

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