Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 19 марта

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди, порывистый ветер и до 11 градусов тепла ожидается в Беларуси 19 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет переменная облачность. Ночью по юго-востоку, днем на большей части территории пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 5-10 м/с, с порывами до 12-14 м/с, днем местами - до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 5, днем - 5-11 градусов тепла.-0-
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