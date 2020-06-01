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1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 2 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет облачно. На большей части территории страны пройдут дожди, местами сильные. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, в отдельных районах - до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 5-10 выше нуля, днем - 10-16 градусов тепла.-0-