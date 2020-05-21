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21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 22 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, ночью местами возможен мокрый снег. Ветер прогнозируется северо-западный, северный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, днем будет 7-13 градусов тепла.-0-