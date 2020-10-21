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Общество
21 октября 2020, 11:32

Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 22 октября

Фото из архива
Фото из архива

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 22 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем по северо-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется южный, юго-западный 4-9 м/с, днем с порывами до 14 м/с, в отдельных районах - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля. Днем будет 11-17 градусов тепла, по юго-западу - плюс 18-19.-0-

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