3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 4 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный: ночью умеренный, днем порывистый, местами до сильного (ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с).

Температура воздуха ночью составит от 6 до 12 градусов тепла, в середине дня - 15-21 выше нуля.

В пятницу и субботу, 5 и 6 июля, сохранится ветреная погода.-0-

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