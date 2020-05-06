6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 7 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет преобладать облачная погода. Ночью на большей части территории страны, днем преимущественно по востоку пройдут дожди, в отдельных районах сильные дожди. Ветер прогнозируется северный, северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля, днем - 9-15 градусов тепла.-0-

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