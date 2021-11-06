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6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 7 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине страны пройдут дожди. Ветер будет западный, юго-западный порывистый, местами по республике ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
Температура воздуха в ночные часы составит плюс 2-7 градусов. Днем воздух прогреется до 5-11.-0-
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