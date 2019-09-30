30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и сильный ветер ожидаются в Беларуси 1 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно, днем - с прояснениями. Ночью и утром на значительной части территории страны пройдут дожди, днем в отдельных районах - кратковременные дожди. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 6-11 м/с, на большей части территории с порывами до 15-20 м/с. Из-за сильного ветра на 1 октября объявлен оранжевый уровень опасности.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, днем - 11-17 градусов тепла.-0-

Смотрите подробный прогноз погоды для вашего города