Дожди осложняют уборочную - Белгидромет

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди осложняют уборочные работы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"По последним данным, в ряде районов, особенно в северной части страны, верхний слой почвы переувлажнен. На таких площадях полевые сельскохозяйственные работы затруднены, - сказали в Белгидромете. - Ожидаемые в ближайшее время заморозки могут повредить листья неубранной кукурузы. Из-за угрозы заморозков недопустимо оставлять без укрытия на полях выкопанную сельскохозяйственную продукцию".

На большинстве площадей у озимых зерновых культур наблюдается третий лист и кущение. На полях, засеянных в конце сентября - начале октября, отмечены всходы. Густота озимых зерновых культур на наблюдаемых участках хорошая. На поздних октябрьских посевах прорастает зерно.-0-