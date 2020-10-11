Дожди ожидаются на большей части территории Беларуси 12 октября

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью и утром 12 октября на большей части территории Беларуси ожидаются дожди, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно с прояснениями. Днем в отдельных районах - кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, днем - 12-18.-0-

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