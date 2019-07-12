Дожди с грозами и до +23°С ожидается в Беларуси 13 июля

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди, грозы, слабый туман и до 23 градусов тепла ожидается в Беларуси 13 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью будет преимущественно без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. В ночные и утренние часы местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется переменных направлений 3-8 м/с, при грозах - с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, днем - плюс 17-23.-0-

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