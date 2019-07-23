Дожди с грозами и до +27°С ожидается в Беларуси 24 июля

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер и до 27 градусов тепла ожидается в Беларуси 24 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет облачно с прояснениями. Местами по стране, а в Могилевской и Гомельской областях - на большей части территории, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах - грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется северный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля, днем - 21-27 градусов тепла.-0-
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